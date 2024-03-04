Гурцкая: Галактионов сам себе придумал проблему, выпустив Дзюбу в основе

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал решение главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова выпустить в стартовом составе нападающего Артёма Дзюбу, а не Тимура Сулейманова.

«Дзюба, насколько, я знаю недели две назад был травмирован. Галактионов сам себе придумал проблему, выпустив Артёма в основе. Всё то время, когда он был на поле, до выхода Сулейманова, «Локомотив» не создал «Динамо» никаких проблем», — сказал Гурцкая в эфире передачи «Итоги!» на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, 35-летний форвард вышел в стартовом составе железнодорожников на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2) и был заменён на 46-й минуте. В нынешнем сезоне Артём провёл 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт российского нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 3 млн.