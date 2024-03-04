Григорян назвал команду, которая показывает лучший футбол в России

Известный российский тренер Александр Григорян высказался об игре московского «Динамо».

«Динамо» на данный момент показывает лучший футбол в России. Много тонких и сложных взаимодействий, выполняемых на высокой скорости. Марцел Личка выстроил тройку полузащитников Лаксальт – Карраскаль – Чавес. Каждый из них в атаке может опуститься ниже, сменить позицию. В этой ротации нет лишней беготни. Эта тройка освобождается от мяча и может развивать атаки. При такой тройке Даниил Фомин проигрывает конкуренцию», — сказал Григорян в эфире программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, 3 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Динамо» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Бело-голубые имеют на своём счету 35 очков. Они занимают третье место в турнирной таблице.