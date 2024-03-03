Григорян объяснил, почему больше всего симпатизирует Личке среди тренеров РПЛ

Известный российский специалист Александр Григорян рассказал, почему главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка — его самый любимый тренер в Российской Премьер-Лиге.

«В «Динамо» работает тренер, которому я больше всех симпатизирую. Потому что он самый незапаренный. Он перед играми не волнуется вообще. Я его спросил: «Марцел, ты когда‑нибудь волнуешься?» Знаешь, что он ответил: «А зачем?» Великолепно! Представляешь, как футболистам приятно», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Напомним, Марцел Личка возглавляет «Динамо» с начала июля 2023 года. Московский коллектив находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка после 18 проведённых матчей.