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Григорян объяснил, почему больше всего симпатизирует Личке среди тренеров РПЛ

Григорян объяснил, почему больше всего симпатизирует Личке среди тренеров РПЛ
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Известный российский специалист Александр Григорян рассказал, почему главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка — его самый любимый тренер в Российской Премьер-Лиге.

«В «Динамо» работает тренер, которому я больше всех симпатизирую. Потому что он самый незапаренный. Он перед играми не волнуется вообще. Я его спросил: «Марцел, ты когда‑нибудь волнуешься?» Знаешь, что он ответил: «А зачем?» Великолепно! Представляешь, как футболистам приятно», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Напомним, Марцел Личка возглавляет «Динамо» с начала июля 2023 года. Московский коллектив находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка после 18 проведённых матчей.

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