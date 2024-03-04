Шалимов — о новичке «Спартака» Угальде: его уровень заметен

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от дебюта новичка «Спартака» Манфреда Угальде в Российской Премьер-Лиге.

«По новичку «Спартака» Угальде. На мой взгляд, уровень заметен — хотя бы по тому, как он оставил мяч Игнатову и как выглядел в подыгрыше. С другой стороны, готов он явно лучше всех остальных, потому что приехал из чемпионата, где шёл сезон. Но от него нужны голы, для этого и брали. На мой взгляд, у форвардов команды есть проблемы в организации игры — надо объяснять, что делать и чего не делать совсем. Сильные качества есть у всех. А единственный выдвинутый нападающий — Соболев, потенциал которого очевиден», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде был приобретён московским «Спартаком» в январе 2024 года, его прежним клубом был «Твенте» из Нидерландов. Сумма трансферной компенсации составила € 13 млн. В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) он дебютировал в составе красно-белых.