Манфред Угальде: «Спартак» — команда уровня Лиги чемпионов, верю, что скоро нас вернут

Костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что красно-белые являются командой уровня Лиги чемпионов.

«Я согласен, что «Спартак» — команда уровня Лиги чемпионов. Наш клуб часто играл в этом турнире, но сейчас, к сожалению, мы дисквалифицированы. Я верю, что скоро нас вернут на европейскую арену и мы будем играть в Лиге чемпионов», — приводит слова Угальде издание «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Угальде из «Твенте» «Спартак» объявил 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний костариканский нападающий провёл 25 матчей за нидерландскую команду во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн. В субботу, 2 марта, красно-белые сыграли вничью (0:0) с «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги, Манфред Угальде принял участие в этой встрече.