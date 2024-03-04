Аршавин оценил решение Абаскаля покинуть Санкт-Петербург в день матча с «Зенитом»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о решении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля улететь из Санкт‑Петербурга в Москву перед матчем 19‑го тура РПЛ с сине-бело-голубыми.

«Глобально всё равно, тем более они (футболисты «Спартака». – Прим. «Чемпионата») же видели его в этот день, он дал установку, насколько я знаю. Ну и ты едешь с другим тренером (на игру. – Прим. «Чемпионата»). Но всё равно это странно, мне кажется. Что мешает тренеру остаться на стадионе?» – сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, субботний матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счётом 0:0. Перед игрой пресс‑служба «Спартака» сообщила, что Абаскаль будет смотреть матч с сине‑бело‑голубыми на клубной базе, поскольку не сможет руководить красно‑белыми на стадионе в Санкт‑Петербурге из‑за дисквалификации, полученной в декабре прошлого года.