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Фанаты «Шеффилда» начали уходить с матча с «Арсеналом» после 15-й минуты

Фанаты «Шеффилда» начали уходить с матча с «Арсеналом» после 15-й минуты
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Фанаты «Шеффилд Юнайтед» ушли с домашнего стадиона во время матча АПЛ с «Арсеналом» после третьего пропущенного мяча на 15-й минуте встречи. Об этом сообщает The Athletic в социальной сети X (ранее Twitter).

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
04 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
2-й тайм
0 : 6
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 5'     0:2 Богл – 13'     0:3 Мартинелли – 15'     0:4 Хаверц – 25'     0:5 Райс – 39'     0:6 Уайт – 58'    

В эти минуты закончился первый тайм матча 27-го тура АПЛ между «Шеффилд Юнайтед» и «Арсеналом», в котором «канониры» ведут со счётом 5:0. После 15-й минуты матча, когда Габриэл Мартинелли с передачи защитника Якуба Кивёра забил третий мяч гостей, фанаты хозяев стали массово покидать стадион.

«Шеффилд Юнайтед» после 26 туров АПЛ находится на последнем месте, имя в своём активе 13 очков. Лондонский «Арсенал» располагается на третьей позиции с 58 очками. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (63 очка), который уже сыграл свой матч 27-го тура, победив «Ноттингем Форест» со счётом 1:0.

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