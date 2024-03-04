Фанаты «Шеффилда» начали уходить с матча с «Арсеналом» после 15-й минуты

Фанаты «Шеффилд Юнайтед» ушли с домашнего стадиона во время матча АПЛ с «Арсеналом» после третьего пропущенного мяча на 15-й минуте встречи. Об этом сообщает The Athletic в социальной сети X (ранее Twitter).

В эти минуты закончился первый тайм матча 27-го тура АПЛ между «Шеффилд Юнайтед» и «Арсеналом», в котором «канониры» ведут со счётом 5:0. После 15-й минуты матча, когда Габриэл Мартинелли с передачи защитника Якуба Кивёра забил третий мяч гостей, фанаты хозяев стали массово покидать стадион.

«Шеффилд Юнайтед» после 26 туров АПЛ находится на последнем месте, имя в своём активе 13 очков. Лондонский «Арсенал» располагается на третьей позиции с 58 очками. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (63 очка), который уже сыграл свой матч 27-го тура, победив «Ноттингем Форест» со счётом 1:0.