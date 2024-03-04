Артета дал оценку составам команд перед матчем «Шеффилд Юнайтед» и «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил отсутствие ротации состава своей команды в матче 27-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед», который начнётся 4 марта 2024 года в 23:00 по мск.

«У меня был соблазн [внести изменения], потому что игроки дают мне повод делать это на тренировках каждый божий день, но мы начинаем игру так.

Последовательность в нашей игре, которую мы демонстрируем, хорошее качество игры в обороне, а также решимость и позитив идти вперёд очень воодушевляют меня.

«Шеффилд Юнайтед» внёс некоторые изменения, поскольку им не хватает определённых игроков в задней линии. Мы должны уметь адаптироваться. Игроки должны уметь адаптироваться к изменениям во время матчей и понимать, какими будут изменения.

Происходит много изменений, вы смотрите другие игры и надеетесь на определённые результаты, но мы должны сосредоточиться на том, что мы делаем и что можем контролировать. Мы выигрываем футбольные матчи, так что давайте посмотрим, к чему это нас приведёт.

На данный момент мы должны выигрывать каждую игру. Но сначала вы должны заслужить право на победу, чтобы дать нам наилучшие шансы на победу в игре», — приводит слова Артеты Sky Sports.