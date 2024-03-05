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Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
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Осасуна — Алавес 1:0, результат матча 27-го тура Ла Лиги 4 марта

«Осасуна» дома обыграла «Алавес» в матче 27-го тура Ла Лиги
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В понедельник, 4 марта, состоялся матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Осасуной» и «Алавесом». Команды сыграли на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Испания - Примера . 27-й тур
04 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 0
Алавес
Витория
1:0 Будимир – 76'    

На 76-й минуте единственный мяч забил игрок хозяев Анте Будимир с передачи Рубена Гарсии. В матче было показано три жёлтых карточки, две из которых получили игроки «Осасуны» Лукас Торро (16-я минута) и Хорхе Эррандо (45+1-я минута), а одна жёлтая карточка была показана на 51-й минуте футболисту гостей Карлосу Висенте.

«Осасуна» занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 27 матчей. «Алавес» находится на 13-й строчке, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», который после 27 матчей набрал 66 очков.

Турнирная таблица Ла Лиги
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