Гурцкая — о «Краснодаре»: не знаю, как они собираются с этой командой играть

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Краснодар» спасают пара защитников и голкипер. Я не знаю, как они собираются с этой командой играть. Будет верх несправедливости, если «Краснодар» удержится на втором месте», — сказал Гурцкая в эфире передачи «Итоги!» на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

По итогам 18 туров в чемпионате России турнирную таблицу по-прежнему возглавляет «Краснодар», набравший 39 очков. На втором месте находится «Зенит» с 37 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (35 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ остались «Сочи» и «Балтика». Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 12 очками. В активе калининградской команды 14 очков после 19 сыгранных матчей. Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15-м месте.