Константин Кучаев: надоели напоминания про «Манчестер Юнайтед» — это было сто лет назад

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев, ранее в своей карьере выступавший за ЦСКА, ответил на вопрос, не надоели ли ему постоянные напоминания о голе в ворота «Манчестер Юнайтед».

«Если честно, надоели. Но в какой-то момент я смирился и вообще перестал реагировать на это. Кто-то вспоминает, но мне без разницы — это было сто лет назад», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, Кучаев забил «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/2018 (1:4). На тот момент Константину было 19 лет, он выступал за ЦСКА. В феврале этого года Кучаев перебрался в «Пари НН». На данный момент нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Рубином» на выезде.