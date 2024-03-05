Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России подтвердила, что гимн перед игрой с Сербией исполнит Пелагея

Сборная России подтвердила, что гимн перед игрой с Сербией исполнит Пелагея
Комментарии

Пресс-служба сборной России официально объявила, что гимн страны перед товарищеским матчем с национальной командой Сербии исполнит известная певица Пелагея.

Сборная России сыграет с Сербией 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» в Москве. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды и сборные отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.

В 2023 году подопечные Валерия Карпина провели несколько товарищеских матчей, включая игры с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0). В марте текущего года Россия сыграет со сборными Сербии и Парагвая.

Материалы по теме
Гимн России перед матчем со сборной Сербии исполнит Пелагея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android