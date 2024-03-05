Сборная России подтвердила, что гимн перед игрой с Сербией исполнит Пелагея

Пресс-служба сборной России официально объявила, что гимн страны перед товарищеским матчем с национальной командой Сербии исполнит известная певица Пелагея.

Сборная России сыграет с Сербией 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» в Москве. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды и сборные отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.

В 2023 году подопечные Валерия Карпина провели несколько товарищеских матчей, включая игры с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0). В марте текущего года Россия сыграет со сборными Сербии и Парагвая.