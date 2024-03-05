Председатель правления «Баварии» Румменигге ответил на вопрос о будущем тренере мюнхенцев

Председатель правления «Баварии» и член исполнительного комитета УЕФА Карл-Хайнц Румменигге дал уклончивый ответ на вопрос о том, кто станет главным тренером мюнхенского клуба после того, как немецкий специалист Томас Тухель уйдёт в отставку в конце нынешнего сезона.

«Мы ещё не решили, пока что не торопимся с этим. Нам нужно выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, это важно. Затем мы будем наблюдать, кто выиграет Бундеслигу: «Бавария» или «Байер», — приводит слова Румменигге журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 24 туров немецкого чемпионата «Бавария» набрала 54 очка и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на 10 очков.