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Игрок «Байера» Гримальдо: Хаби Алонсо ознаменует собой эпоху в тренерской деятельности

Игрок «Байера» Гримальдо: Хаби Алонсо ознаменует собой эпоху в тренерской деятельности
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Испанский защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо поделился мнением о главном тренере команды Хаби Алонсо.

«Хаби Алонсо особенный. Он ознаменует собой эпоху в тренерской деятельности. В игре со «Штутгартом» мы очень плохо выступили в первом тайме. Хаби Алонсо сказал нам: «Меня не волнует результат. Это не имеет значения. Я хочу увидеть наш стиль, наш футбол», — приводит слова Гримальдо журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

В данный момент «Байер» находится на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу, завоевав 64 очка после 24 проведённых матчей. СМИ сообщают об интересе к Хаби Алонсо со стороны таких топовых клубов, как «Бавария», «Ливерпуль».

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