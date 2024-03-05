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Четыре игрока РПЛ вызваны в сборную Боснии и Герцеговины на матч с Украиной

Четыре игрока РПЛ вызваны в сборную Боснии и Герцеговины на матч с Украиной
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович, полузащитник «Оренбурга» Иван Башич, полузащитник самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович и нападающий «Локомотива» Саид Хамулич вызваны в состав сборной Боснии и Герцеговины на матч плей-офф отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Украины. Об этом сообщает пресс-служба боснийской федерации футбола.

Напомним, встреча между украинской и боснийской сборными состоится 21 марта. Победитель встретится с лучшим из пары Исландия – Израиль.

В рамках трёх стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, а 26 марта – три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы, который пройдёт в Германии.

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