«Ньюкасл» близок к продлению контракта с одним из своих лидеров

Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон в ближайшее время продлит трудовое соглашение с английским клубом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новый контракт 27-летнего бразильского хавбека с «сороками» будет рассчитан до конца сезона-2027/2028. Отмечается, что на подписание игрока до недавнего времени претендовали некоторые клубы из английской Премьер-лиги, Серии А и Саудовской лиги.

Жоэлинтон выступает за «Ньюкасл» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл за «сорок» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.