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«Ньюкасл» продаст одного из лидеров команды только за € 100 млн

«Ньюкасл» продаст одного из лидеров команды только за € 100 млн
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Боссы «Ньюкасла» определились с суммой, за которую были бы готовы расстаться с центральным полузащитником Бруно Гимарайнсом, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «сороки» ждут предложения от любого клуба, желающего подписать бразильца, в размере не менее € 100 млн. На 26-летнего футболиста продолжают претендовать «Реал» и «ПСЖ». Оба клуба могут предпринять попытки по подписанию хавбека уже в предстоящее летнее трансферное окно.

Гимарайнс выступает за «Ньюкасл» с 2022 года. В этом сезоне полузащитник провёл за «сорок» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

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