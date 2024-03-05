Экс-форвард «МЮ» Коул — о Хойлунде: после первого гола он выпятил грудь и расправил плечи

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул поделился мыслями о датском форварде клуба Расмусе Хойлунде.

«От него многого ожидали, когда он впервые приехал сюда. Он был молодым человеком, находившимся под большим давлением, с большой ценой в команде, которая не создавала много моментов. Я думаю, что это хорошо для него, поскольку теперь у него есть такая уверенность. Уверенность – очень важная вещь в футболе.

Если вы посмотрите на него сейчас, после его первого гола в команде он выпятил грудь, его плечи расправлены, он играет и делает то, что знает. Как я уже говорил, пусть это будет продолжаться долго. Будет время, когда вы забиваете голы, и время, когда вы не забиваете голы. Но продолжайте делать основы, и всё будет в порядке», — приводит слова Коула официальный сайт клуба.

21-летний Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.