Холанд — о Хойлунде: нападающий «Манчестер Юнайтед» должен ещё и забивать голы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о датском форварде «Юнайтед» Расмусе Хойлунде.

«Ему было трудновато начинать, но он стал намного лучше, и когда мы играли с ними, он был хорош. Он молод, как и я, хотя я уже не самый молодой, но всё ещё молод. Он должен продолжать развиваться, ведь нападающий «Манчестер Юнайтед» должен ещё и забивать голы», — приводит слова Холанда ВВС.

21-летний Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.