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Бавария — Лацио. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Бавария» — «Лацио»: Гарри Кейн оформил дубль

«Бавария» — «Лацио»: Гарри Кейн оформил дубль
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В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и римским «Лацио». Встреча проводится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Кейн – 39'     2:0 Мюллер – 45+2'     3:0 Кейн – 66'    

На 39-й минуте английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Рафаэла Геррейру. Спустя несколько минут Томас Мюллер увеличил преимущество мюнхенцев. Ему ассистировал защитник Маттейс де Лигт.

На 66-й минуте Кейн оформил дубль. Лерой Зане правым краем забежал в штрафную и исполнил обводящий удар, Проведель в прыжке отразил мяч, но прямо на караулившего момент Кейна, который в касание отправил мяч в ворота.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» одержал домашнюю победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти, который был назначен после удаления защитника мюнхенцев Деотшанкюля Юпамекано.

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