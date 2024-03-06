Кейн отреагировал на выход «Баварии» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал выход мюнхенской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Идеальный вечер для нас. Мы проиграли в первом матче, и сегодняшняя игра, очевидно, была очень важна. Мы выступили отлично. Было очень приятно забить дважды», – приводит слова Кейна BBC.

Напомним, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и римским «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Хозяева одержали победу со счётом 3:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» одержал домашнюю победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти, который был назначен после удаления защитника мюнхенцев Деотшанкюля Юпамекано.

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