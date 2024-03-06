«Очень горжусь командой». Тренер «Реала Сосьедад» — о матче с «ПСЖ»

Главный тренер испанского «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (1:2). Испанский клуб покинул розыгрыш Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче 1/8 финала «ПСЖ» дома одержал победу со счётом 2:0.

«Прежде всего я хочу поздравить болельщиков, потому что сегодня они действительно подтвердили уровень Лиги чемпионов. Я также хочу поздравить своих игроков, потому что, даже если мы не прошли в четвертьфинал, мы соревновались с одной из лучших команд Лиги чемпионов.

Я очень счастлив и очень горжусь командой. Мы надеемся, что пройдёт совсем немного времени, прежде чем мы снова сможем играть в Лиге чемпионов. Мы собираемся сделать всё, что от нас зависит, чтобы играть в еврокубках в следующем сезоне», — приводит слова Альгуасиля официальный сайт УЕФА.