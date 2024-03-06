Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортинг — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень горжусь командой». Тренер «Реала Сосьедад» — о матче с «ПСЖ»

«Очень горжусь командой». Тренер «Реала Сосьедад» — о матче с «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер испанского «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (1:2). Испанский клуб покинул розыгрыш Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче 1/8 финала «ПСЖ» дома одержал победу со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 15'     0:2 Мбаппе – 56'     1:2 Мерино – 89'    

«Прежде всего я хочу поздравить болельщиков, потому что сегодня они действительно подтвердили уровень Лиги чемпионов. Я также хочу поздравить своих игроков, потому что, даже если мы не прошли в четвертьфинал, мы соревновались с одной из лучших команд Лиги чемпионов.

Я очень счастлив и очень горжусь командой. Мы надеемся, что пройдёт совсем немного времени, прежде чем мы снова сможем играть в Лиге чемпионов. Мы собираемся сделать всё, что от нас зависит, чтобы играть в еврокубках в следующем сезоне», — приводит слова Альгуасиля официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Мбаппе хоронит «Сосьедад» в ЛЧ! Но «ПСЖ» всё-таки пропустил в концовке. LIVE
Live
Мбаппе хоронит «Сосьедад» в ЛЧ! Но «ПСЖ» всё-таки пропустил в концовке. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android