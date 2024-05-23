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Терри — об увольнении Почеттино из «Челси»: потрясён уходом Маурисио

Терри — об увольнении Почеттино из «Челси»: потрясён уходом Маурисио
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Экс-футболист «Челси» и сборной Англии Джон Терри высказался по поводу ухода главного тренера команды Маурисио Почеттино из клуба.

«Потрясён уходом Маурисио Почеттино, Хесуса Переса и Себастьяна Почеттино (члены тренерского штаба. — Прим. ред.). Я просто надеюсь, что мы не подпишем и не продадим никого из игроков до того, как найдут нового тренера», – приводит слова Терри интернет-издание Football.London.

21 мая официальный сайт «Челси» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино, который возглавлял «синих» с мая 2023 года. Под его руководством лондонцы провели 51 матч во всех турнирах, 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение. По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

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