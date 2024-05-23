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Ринат Билялетдинов: Оздоев всегда слушал советы старших

Ринат Билялетдинов: Оздоев всегда слушал советы старших
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Известный тренер Ринат Билялетдинов высказался относительно того, что российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев выиграл чемпионат Греции. Напомним, ранее 66-летний специалист работал с Оздоевым в «Локомотиве» и в казанском «Рубине».

«Я, конечно, порадовался за Магомеда, когда он стал чемпионом Греции. Поглядывал за Оздоевым, когда он играл ещё в Турции.

Сильные качества Оздоева? Универсальный, работоспособный, командный игрок. Умеет наматывать на ус конструктивные советы. Это ему помогает. Правильное воспитание идёт с Кавказа, там старших уважают. Конечно, приходилось его «утюжить», как и его партнёров, но без направляющей руки они не могут развиваться», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

До переезда в Грецию Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а также за «Зенит», «Рубин», «Терек» и «Локомотив».

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