Евгений Корнюхин: не вижу смысла Сафонову сидеть в «ПСЖ» и терять в игровом опыте

Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин поделился мнением о потенциальном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Это личное дело Матвея. Но Доннарумма — опытный, известный и уже знаменитый вратарь.

Будет ли тяжело конкурировать с ним? Думаю, что изначально — естественно. Просто мы уже видели такой переход в один из немецких клубов нашего голкипера и чем он увенчался. Поэтому надо взвесить все за и против. Я не вижу смысла сидеть и терять в игровом опыте. Но, опять же, я подчеркну, что это личное дело Матвея», — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «Пари Сен-Жермен» приближаются к согласованию трансфера Матвея Сафонова за € 20 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 января 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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