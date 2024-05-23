Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Корнюхин: не вижу смысла Сафонову сидеть в «ПСЖ» и терять в игровом опыте

Евгений Корнюхин: не вижу смысла Сафонову сидеть в «ПСЖ» и терять в игровом опыте
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин поделился мнением о потенциальном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Это личное дело Матвея. Но Доннарумма — опытный, известный и уже знаменитый вратарь.

Будет ли тяжело конкурировать с ним? Думаю, что изначально — естественно. Просто мы уже видели такой переход в один из немецких клубов нашего голкипера и чем он увенчался. Поэтому надо взвесить все за и против. Я не вижу смысла сидеть и терять в игровом опыте. Но, опять же, я подчеркну, что это личное дело Матвея», — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «Пари Сен-Жермен» приближаются к согласованию трансфера Матвея Сафонова за € 20 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 января 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Известные дети спортсменов:

Материалы по теме
Андрей Канчельскис: Сафонову надо быстрее собирать чемодан и ехать в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android