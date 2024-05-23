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Алан Ширер включил в сборную сезона АПЛ пятерых футболистов «Арсенала»

Алан Ширер включил в сборную сезона АПЛ пятерых футболистов «Арсенала»
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер составил сборную нынешнего сезона чемпионата страны, сообщает пресс-служба английской Премьер-лиги в соцсети X (ранее Twitter).

В составе нашлось место сразу пятерым представителям «Арсенала». Также в команду попали три игрока «Манчестер Сити», а также по одному футболисту «Челси», «Эвертона» и «Астон Виллы».

Сборная сезона АПЛ:

Вратарь: Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Защитники: Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл Магальянс (все – «Арсенал»).

Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал») Родри («Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»).

Нападающие: Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги чемпионом страны стал «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 91 очко за 38 матчей. Вторым стал «Арсенал» (89), третьим — «Ливерпуль» (82). «Лутон Таун», «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» по итогам сезона опустились в Чемпионшип.

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