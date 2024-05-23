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Зарицкий: пока клубы из России не играют в еврокубках, неважно, что Миранчук победил в ЛЕ

Зарицкий: пока клубы из России не играют в еврокубках, неважно, что Миранчук победил в ЛЕ
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Бывший советский и российский футболист Михаил Зарицкий ответил на вопрос о значении турнирных побед российских футболистов, выступающих в европейских клубах.

— Есть ли польза для футбола в России от победы россиянина в еврокубке?
— Конечно, хорошо, что Алексей Миранчук — российский футболист — впервые за долгое время выиграл еврокубок. Но пока российские клубы не будут сами там играть, разницы для футбола в России нет никакой», — сказал Зарицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, вчера, 22 мая, «Аталанта», в составе которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, одержала победу в финале Лиги Европы, разгромив немецкий «Байер» (3:0).

В текущем сезоне итальянской Серии А 28-летний Алексей Миранчук провёл 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач. Также на его счету пять игр, один гол и одна результативная передача в Кубке Италии. В Лиге Европы Миранчук сыграл 10 матчей и отдал три голевые передачи.

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