Корнеев: Мбаппе — киллер, это уровень галактики, парень нереально феерит

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался об игре нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, назвав его киллером. Корнеев отметил высокий уровень техники Мбаппе, проявляющийся в филигранности обманных движений и ложных замахов, в которые верят и зрители, и соперники. Напомним, накануне Мбаппе оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом Сосьедад». Голы Мбаппе принесли «ПСЖ» победу со счётом 2:1.

«Зная, что есть Мбаппе, как можно так высоко играть? Конечно, он киллер. Как раньше говорили, это уровень галактики. Парень нереально феерит. Невозможно защищаться, когда такое движение, как у Мбаппе. Ты реально веришь, что он может ударить. Защитник верит. Можно всё что угодно делать, если ты обладаешь таким движением. Любая защитная функция рушится. Очень правдоподобные движения (во время ложных замахов). Мбаппе словно передергивает затвор, а потом вбивает», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

По данным СМИ, Килиан Мбаппе ближайшим летом станет игроком мадридского «Реала».