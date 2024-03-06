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Девушка Промеса опубликовала видео с футболистом из ночного клуба Дубая

Девушка Промеса опубликовала видео с футболистом из ночного клуба Дубая
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Табата Робинсон, девушка нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, в социальной сети опубликовала видео, где она запечатлена вместе с футболистом в ночном клубе Дубая. Напомним, ранее сообщалось, что Квинси Промес находится под домашним арестом.

29 февраля 32-летний Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

Напомним, ранее в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

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