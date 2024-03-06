Владимир Рыков: тренер «Реала Сосьедад» доверяет Захаряну, Арсен растёт

Помощник главного тренера «Динамо-2» Владимир Рыков высказался о выступлениях российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад».

«Я бы не сказал, что у Захаряна в Испании всё совсем грустно. Видно, что главный тренер «Реала Сосьедад» доверяет ему. Травмы бывают, там выше интенсивность и много игр. Захе — только здоровья, пусть набирает обороты и прибавляет. Он уже и в Лиге чемпионов участвует, и в чемпионате в стартовом составе выходит, то есть парень растёт.

Не забываем, что он молодой и только перешёл в новый чемпионат. Мы видим, что он играет в старте и получает много игрового времени. Не хватает голов и передач, но тренер верит в него. Надо развиваться дальше. Не так просто молодому игроку прийти в новый чемпионат и сразу заиграть. Не думаю, что ему куда-то надо уходить», — сказал Рыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.