Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Рыков: тренер «Реала Сосьедад» доверяет Захаряну, Арсен растёт

Владимир Рыков: тренер «Реала Сосьедад» доверяет Захаряну, Арсен растёт
Аудио-версия:
Комментарии

Помощник главного тренера «Динамо-2» Владимир Рыков высказался о выступлениях российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад».

«Я бы не сказал, что у Захаряна в Испании всё совсем грустно. Видно, что главный тренер «Реала Сосьедад» доверяет ему. Травмы бывают, там выше интенсивность и много игр. Захе — только здоровья, пусть набирает обороты и прибавляет. Он уже и в Лиге чемпионов участвует, и в чемпионате в стартовом составе выходит, то есть парень растёт.

Не забываем, что он молодой и только перешёл в новый чемпионат. Мы видим, что он играет в старте и получает много игрового времени. Не хватает голов и передач, но тренер верит в него. Надо развиваться дальше. Не так просто молодому игроку прийти в новый чемпионат и сразу заиграть. Не думаю, что ему куда-то надо уходить», — сказал Рыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Материалы по теме
Мбаппе растерзал «Реал Сосьедад». Для Захаряна завершилась Лига чемпионов
Мбаппе растерзал «Реал Сосьедад». Для Захаряна завершилась Лига чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android