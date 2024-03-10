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«Реал» Мадрид — «Сельта»: где смотреть, во сколько начало матча 28-го тура Ла Лиги

«Реал» Мадрид — «Сельта»: где смотреть, во сколько начало матча 28-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 10 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 28-го тура чемпионата Испании. Местный «Реал», расположившийся на первом месте турнирной таблицы, встретится на своём поле с «Сельтой». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Испания - Примера . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Сельта
Виго
1:0 Винисиус Жуниор – 21'     2:0 Гуайта – 79'     3:0 Домингес – 88'     4:0 Гюлер – 90+4'    

В прошлом туре мадридский «Реал» потерял очки в матче с «Валенсией» (2:2), но влез в скандал. Главный арбитр той встречи Хесус Хиль Мансано в концовке матча дал свисток о завершении игры за несколько секунд до того, как Джуд Беллингем отправил мяч в сетку ворот. Англичанин после возмущения в адрес арбитра получил красную карточку, а затем два матча дисквалификации на чемпионат Испании.

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