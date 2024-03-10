«Реал» Мадрид — «Сельта»: где смотреть, во сколько начало матча 28-го тура Ла Лиги

Сегодня, 10 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 28-го тура чемпионата Испании. Местный «Реал», расположившийся на первом месте турнирной таблицы, встретится на своём поле с «Сельтой». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
В прошлом туре мадридский «Реал» потерял очки в матче с «Валенсией» (2:2), но влез в скандал. Главный арбитр той встречи Хесус Хиль Мансано в концовке матча дал свисток о завершении игры за несколько секунд до того, как Джуд Беллингем отправил мяч в сетку ворот. Англичанин после возмущения в адрес арбитра получил красную карточку, а затем два матча дисквалификации на чемпионат Испании.
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