Заварзин объяснил, почему «Спартак» не разрывает контракт с Промесом

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Если бы «Спартак» хотел разорвать контракт, то сделал бы это раньше. Значит, их что-то останавливает на сегодняшний день. А останавливает то, что Промес — неплохой игрок. А то, что его человеческие качества не сильно отвечают морально-бытовым условиям или принципам «Спартака», это уже у каждого своя жизнь. «Спартак» дождётся апелляции. Там же есть договор. Условия договора мы не знаем, кто за что отвечает. Если апелляция будет удовлетворена и Промес ни за что не будет отвечать согласно законодательству Нидерландов, то «Спартак» будет отвечать по условиям договора, которые он не выполнил, не дождавшись завершения судебного разбирательства. Вот это их и останавливает. Ждут завершения, а уже потом будут делать соответствующие выводы», – приводит слова Заварзина «Спорт день за днём».

Напомним, 29 февраля 32-летний Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. 5 марта по делу должен был состояться суд. Но его перенесли на 12 марта.

Ранее в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.