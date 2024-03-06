Червиченко: Промес неплох, но не настолько, чтобы имидж «Спартака» таял на глазах

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации вокруг форварда красно-белых Квинси Промеса. Ранее суд Нидерландов приговорил Промеса к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Позднее юридическая инстанция добавила форварду «Спартака» ещё шесть лет лишения свободы за контрабанду крупной партии наркотиков. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.

«Вы чего хотите от человека, который за последнее время совершил три криминальных эпизода. Посещение Промесом ночного клуба во время ареста – это детская присыпка по сравнению с другими делами. Мне люди объясняли, что рэпер, на чьём концерте присутствовал Промес, считает себя гангстером. Они, видимо, там кучкуются, и им кажется, что они банда.

Я вообще не понимаю, как в «Спартаке» такое чудо терпят. Понятно, что по футбольным показателям он неплох, но, мне кажется, что не настолько он хорош, чтобы имидж команды таял на глазах из-за его криминальных похождений. Есть, кто любит мазохизм и всякие острые ощущения. Может, в «Спартаке» кайфуют от того, что у них такая перчинка в команде», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за красно-белых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.