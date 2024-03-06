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Агент Кварацхелии: Хвича уйдёт летом, если «Наполи» получит щедрое предложение

Агент Кварацхелии: Хвича уйдёт летом, если «Наполи» получит щедрое предложение
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Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы вингера «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, высказался о будущем своего клиента. Ранее некоторые СМИ связывали атакующего игрока с переходом в один из европейских топ-клубов.

«Что касается будущего Хвичи — мы находимся в тесном контакте с руководством «Наполи», посмотрим, что произойдёт дальше. Он уйдёт, если другой клуб сделает предложение, от которого боссы не смогут отказаться.

Я не могу говорить о конкретной сумме, оценивать будет Де Лаурентис (президент «Наполи». — Прим. «Чемпионата»). Я лишь занимаюсь защитой контракта и работы Хвичи. Всё прояснится в конце мая», – приводит слова Джугели La Gazzetta dello Sport.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

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