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«Ювентусу» интересен партнёр Захаряна по «Реалу Сосьедад»

«Ювентусу» интересен партнёр Захаряна по «Реалу Сосьедад»
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«Ювентус» в предстоящее трансферное окно может подписать полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микеля Мерино. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, спортивный директор Кристиано Джунтоли просматривал 27-летнего хавбека в недавнем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2). В этой игре испанцу удалось отметиться голом. Отмечается, что боссы туринцев инициируют сделку в случае, если команду покинет центральный полузащитник Адриен Рабьо.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Мерино выступает за «Реал Сосьедад» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее стало известно об интересе мадридского «Атлетико» к ещё одному футболисту «Реала Сосьедад».

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