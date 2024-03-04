«Атлетико» интересен партнёр Захаряна, выступающий за сборную Испании

Центральный защитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании Робен Ле Норман заинтересовал мадридский «Атлетико», сообщает Marca.

По информации источника, боссы «матрасников» видят в 27-летнем футболисте подходящего игрока, вокруг которого можно выстраивать линию обороны в ближайшие несколько сезонов. Отмечается, что руководство клуба из Сан-Себастьяна оценивает своего игрока в € 40 млн. Мадридцы попытаются сбить стоимость, включив в сделку левого защитника Хави Галана, который на данный момент находится в «Реале Сосьедад» на правах аренды.

Ле Норман выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.