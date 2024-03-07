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«Мы просто не забили достаточно голов». Марко Розе – о вылете от «Реала»

«Мы просто не забили достаточно голов». Марко Розе – о вылете от «Реала»
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Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе высказался о вылете из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Винисиус Жуниор – 65'     1:1 Орбан – 68'    

Вчера, 6 марта, немецкий клуб сыграл вничью с «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1 (1:2 – по сумме двух встреч).

«Мы просто не забили достаточно голов. В конечном итоге, они забили два, а мы – только один. Мы очень разочарованы вылетом. Сегодня ребята реально показали, что хотели большего, хотели пройти дальше.

У нас много мастеровитых игроков, и мы много забиваем в Бундеслиге. Возможно, в некоторых ситуациях нам немного не хватает опыта или хладнокровия, которое приходит с опытом. Ну и иногда не помешало бы немного везения, без него никак», – приводи слова Розе официальный сайт УЕФА.

В чемпионате Германии «Лейпциг» занимает пятое место с 43 очками. Лидирует в таблице «Байер» (64 очка).

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