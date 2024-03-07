«Мы просто не забили достаточно голов». Марко Розе – о вылете от «Реала»

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе высказался о вылете из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала».

Вчера, 6 марта, немецкий клуб сыграл вничью с «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1 (1:2 – по сумме двух встреч).

«Мы просто не забили достаточно голов. В конечном итоге, они забили два, а мы – только один. Мы очень разочарованы вылетом. Сегодня ребята реально показали, что хотели большего, хотели пройти дальше.

У нас много мастеровитых игроков, и мы много забиваем в Бундеслиге. Возможно, в некоторых ситуациях нам немного не хватает опыта или хладнокровия, которое приходит с опытом. Ну и иногда не помешало бы немного везения, без него никак», – приводи слова Розе официальный сайт УЕФА.

В чемпионате Германии «Лейпциг» занимает пятое место с 43 очками. Лидирует в таблице «Байер» (64 очка).