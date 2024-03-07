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Защитник «Лейпцига»: у нас было больше шансов, чем у «Реала», мы не должны были вылетать

Защитник «Лейпцига»: у нас было больше шансов, чем у «Реала», мы не должны были вылетать
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Защитник «РБ Лейпциг» Бенджамин Хенрихс прокомментировал ничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1). Напомним, первый матч завершился победой «Реала» со счётом 1:0. Таким образом, мадридский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
06 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Винисиус Жуниор – 65'     1:1 Орбан – 68'    

«Если сложить 180 минут, то у нас явно было больше шансов. Я не знаю, как они забили сегодня. Нам не удалось использовать наши шансы. Мы отлично провели первый тайм, но нужно было вознаградить наши усилия, как в первом матче, так и в ответном. Мы просто не должны были вылетать», — приводит слова Хенрихса официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

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