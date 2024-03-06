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«Ман Сити» — машина, созданная для побед». Александер-Арнольд — о предстоящем матче в АПЛ

«Ман Сити» — машина, созданная для побед». Александер-Арнольд — о предстоящем матче в АПЛ
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Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился эмоциями от ожидания центрального матча 28-го тура АПЛ, в котором его команда встретится с «Манчестер Сити».

«Это будет непросто. Мы противостоим машине, которая создана для побед. Именно так проще всего описать «Ман Сити» и их стиль игры.

«Горожане» включились на полную с самого начала сезона, и теперь эту машину трудно остановить. Однако нет объективных причин, по которым мы не можем бороться с ними на равных в нынешнем сезоне. Мы рады конкуренции с «Сити» и знаем, что находимся в хорошем положении.

Футболисты «Манчестер Сити» будут мотивированы, как и мы. Это будет захватывающий матч», — приводит слова Александер-Арнольда Mirror.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 63 очка и опережая «Манчестер Сити» всего на одно очко. Встреча между лидерами АПЛ состоится в воскресенье, 10 марта. Команды сыграют на домашнем стадионе мерсисайдцев «Энфилде». Начало матча — в 18:45 по московскому времени.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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