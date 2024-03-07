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Беллингем повторил достижение Дзюбы и Мбаппе в Лиге чемпионов

Беллингем повторил достижение Дзюбы и Мбаппе в Лиге чемпионов
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметился результативными действиями в каждом из шести матчей Лиги чемпионов с момента перехода в мадридский клуб. За последние 20 лет делать результативные действия в стартовых шести матчах ЛЧ за новую команду удавалось лишь троим футболистам: Килиану Мбаппе в «ПСЖ», Артёму Дзюбе в «Зените» и Себастьяну Аллеру в «Аяксе», информирует Opta.

Напомним, на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победы во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места. На стадии 1/8 финала «Реал» по сумме двух матчей обыграл «РБ Лейпциг» с общим счётом 2:1. Последний раз «Реал» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022, обыграв в финале «Ливерпуль» со счётом 1:0.

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