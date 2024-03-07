Хавбек «Оренбурга» Башич: Лукас Вера достоин играть в клубах лучших европейских лиг

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич ответил на вопрос, кто из команды Давида Деограсии мог бы сейчас играть в клубах из топ-5 лиг Европы.

«По-моему, Лукас Вера. Он показывает стабильность, играет без травм полтора года. Он точно входит в топ-5 полузащитников чемпионата России. Он любой команде не помешал бы», — приводит слова Башича издание «РБ Спорт».

26-летний Вера в нынешнем сезоне провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста один матч в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач). Действующий контракт полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукаса в € 3 млн. На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков после 19 туров. В прошлом сезоне РПЛ «Оренбург» занял седьмое место.