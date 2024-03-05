Игрок «Оренбурга» Адамов: последние три года больше слышу испанскую речь, чем чеченскую

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, который проводит сезон-2023/2024 в «Оренбурге» на правах аренды, высказался о работе с большим количеством латиноамериканских футболистов.

«Я уже привык к большому количеству латиноамериканцев в команде. Сначала в «Зените», теперь здесь. Я за последние три года больше слышу испанскую речь, чем чеченскую, но это не проблема. Работать с Деограсией комфортно. Он всё понятно объясняет», — приводит слова Адамова Metaratings.

Напомним, после 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 16 очков и на текущий момент занимает 14-е место. В следующем туре оренбуржцы проведут матч с «Балтикой», который состоится 10 марта и начнётся в 14:00 мск. В нынешнем сезоне 24-летний Адамов принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.