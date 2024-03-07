Тренер «Ман Сити» Гвардиола: для меня выход из группы ЛЧ — уже облегчение

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о дальнейших перспективах своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Испанский специалист также ответил на вопрос журналиста, должны ли бояться некоторые топ-клубы встречи с «горожанами».

«Боятся ли нас «Бавария» или «Реал»? А сколько раз эти клубы выигрывали Лигу чемпионов? Безусловно, мы их уважаем. Для меня выход из группы – уже облегчение, потому что это очень сложно. Тот факт, что мы побеждали в прошлом году, ничего не значит. Я рад тому, что мы по-прежнему боремся за победу во всех турнирах», – приводит слова Гвардиолы AS.

Напомним, «горожане» не проигрывают в матчах самого престижного европейского клубного турнира с мая 2022 года. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, одолев в финале турнира миланский «Интер» (1:0).