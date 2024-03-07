Игрок «Оренбурга» Башич: в будущем вполне кто-нибудь из РПЛ может стать лучшим в мире

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич ответил на вопрос, сможет ли кто-нибудь из чемпионата России в будущем стать лучшим игроком в мире.

«Я ещё так сильно не знаю российский чемпионат. Прямо сейчас — никто не смог бы, но в будущем — вполне возможно», — приводит слова Башича издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Башич провёл 23 матча во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт боснийского футболиста с «Оренбургом» рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 800 тыс. На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков после 19 туров. В прошлом сезоне РПЛ «Оренбург» занял седьмое место.