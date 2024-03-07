Иван Башич: «Оренбург» может стать трамплином в Европу, мечтаю о «Барселоне»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич признался, что мечтает однажды попробовать свои силы в испанской «Барселоне».

«Может ли «Оренбург» стать трамплином в Европу? По-моему мнению, да. Это хороший трамплин. И без разницы, есть ли еврокубки. За кого мечтал играть в детстве? «Барселона», люблю этот клуб. Сыграть с Месси (смеётся)», — приводит слова Башича издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Башич провёл 23 матча во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт боснийского футболиста с «Оренбургом» рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 800 тыс. На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков после 19 туров. В прошлом сезоне РПЛ «Оренбург» занял седьмое место.