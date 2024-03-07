Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игрок «Зенита» Мостовой попросил найти вариант в Европе. К нему есть интерес во Франции

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой попросил агентов найти ему вариант с переходом в европейский чемпионат. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

К игроку есть интерес от французских клубов, также сторона Мостового прорабатывает варианты с Италией и Португалией.

В нынешнем сезоне Андрей Мостовой провёл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые после 19 туров РПЛ занимают второе место в турнирной таблице.