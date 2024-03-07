«Даже игроки сборной на скамейке». Кузнецов — о том, что «Зенит» не доверяет воспитанникам

Полузащитник «Родины» Даниил Кузнецов поделился воспоминаниями о своём пребывании в «Зените». Футболист объяснил, почему сине-бело-голубые мало доверяют своим воспитанникам — из-за высокого уровня конкуренции и большой глубины состава.

«Я попал в «Зенит» в тот момент, когда там была бешеная конкуренция. В старте Малком, Клаудиньо, Мостовой. Там не то что я сидел, а игроки сборной России Сутормин и Ерохин оставались в запасе. Скамейка была очень большая, а из молодых там были только я, Кравцов, Хотулев и вратарь Бязров. Все остальные были игроки, которые тоже могли играть в составе и на которых до сих пор есть спрос в РПЛ», – приводит слова Даниила Кузнецова «РБ Спорт».

Напомним, сам Кузнецов успел провести за «Зенит» всего пять матчей, после чего перешёл в «Рубин». С казанской командой он сначала вылетел в ФНЛ, а позже вернулся в РПЛ. В зимнее трансферное окно сезона-2023/2024 Кузнецов ушёл в «Родину» на правах аренды.