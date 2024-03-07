Бывший футболист Константин Зырянов прокомментировал своё возвращение в «Зенит», который ранее объявил о назначении российского футболиста на должность советника председателя правления клуба.

«Я очень рад вернуться в «Зенит». Это близкий мне клуб, практически родной. Поступило предложение от руководителей, переговорили о тех пунктах, которые буду выполнять.

Это ниша и должность, которую никто до этого не занимал. Я буду заниматься отслеживанием наших арендованных футболистов, которые находятся в других командах, постоянно буду с на связи с ними и с их тренерами. Буду помогать ребятам, не оставлять их одних в аренде. Нужно, чтобы они чувствовали постоянную поддержку от «Зенита».

Для меня это новая и неизведанная должность. Я уже ознакомился, предложил руководителям некоторые намётки по работе, своё видение. Мне очень интересно. Самая главная задача моя и «Зенита» в том, чтобы наши арендованные футболисты не терялись на просторах российского футбола, а возвращались в клуб и становились игроками основы», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.