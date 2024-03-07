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«Зенит» объявил о назначении Зырянова на должность советника председателя правления

«Зенит» объявил о назначении Зырянова на должность советника председателя правления
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Константин Зырянов назначен советником председателя правления сине-бело-голубых.

«Константин Георгиевич продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у «Зенита». Зырянов будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов», — гласит сообщение пресс-службы «Зенита», опубликованное в телеграм-канале клуба.

Напомним, Зырянов выступал за сине-бело-голубых с 2007 по 2017 год. В составе «Зенита» полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. После 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона сине-бело-голубые располагаются на втором месте в турнирной таблице. Отметим, что с 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял футбольный клуб «Черноморец».

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