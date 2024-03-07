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Василенко рассказал, рассматривают ли в грузинском «Телави» подписание россиян

Василенко рассказал, рассматривают ли в грузинском «Телави» подписание россиян
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Российский тренер Олег Василенко, недавно возглавивший футбольный клуб «Телави», рассказал, рассматривают ли в грузинской команде подписание его соотечественников.

«Если говорить о подписании игроков из России, всё зависит от футболиста. Если у него есть желание приехать сюда, почему нет. Тут достойный финансовый уровень. Максима Майровича владельцы клуба знали ещё по выступлениям в чемпионате Армении. Остальных российских футболистов мы рассматриваем тоже, но всё должно исходить от их желания и самое главное — от понимания уровня чемпионата», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее Василенко возглавлял «Факел» и «Аланию». На тренерский мостик грузинского «Телави» российский специалист был назначен в январе этого года.

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